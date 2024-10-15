Происшествия

Вблизи кафе «Березка» произошли массовые аварии. ВИДЕО

На перекрестке у кафе «Березка» произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковичи.

Затруднено движение по левой стороне, в направлении из деревни Уграда. Блокирован поворот с Рижского проспекта на улицу Рокоссовского.

Так же сообщается, что на выезде от гипермаркета «Леруа Мерлен» столкнулись две легковые машины.

Фото: Telegram-канал «Псков.За рулем»

«К участникам ДТП при выезде с Ленты на Рижский присоединились новые добровольцы (возможно сочуствующие)», - с юмором комментируют произошедшее очевидцы.

Пострадавших нет. На месте работают патрули ДПС. Детали произошедшего уточняются.