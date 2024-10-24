Происшествия

Житель Печор предстанет перед судом за убийство знакомого

Житель Печор предстанет перед судом за убийство знакомого, который пришел к нему в гости для ремонта печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 6 июля 2024 года в вечернее время обвиняемый пригласил к себе знакомого для выполнения работ по ремонту печи.

После обсуждения объема предстоящих работ между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом, после чего сообщил о произошедшем в полицию. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в комитете.