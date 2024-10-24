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Областной суд оставил без изменения постановление об аресте блогера из Пушкиногорского района

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Пушкиногорского районного суда, которым блогера Яна Матвеева* (включен в реестр иностранных агентов) заочно арестовали за несоблюдение установленных законом требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В отношении Яна Матвеева* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания на территории РФ, либо с момента пересечения им государственной границы РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ.

В отношении Матвеева* возбуждено уголовное дело в связи с тем, что, будучи два раза в течение одного года привлеченным к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, он распространил на территории РФ в администрируемом им Telegram-канале информационные материалы без указания в них на то, что эти материалы были произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

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*Включен в реестр иностранных агентов по версии Минюста РФ