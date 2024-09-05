Происшествия

Пушкиногорский районный суд заочно арестовал иноагента Яна Матвеева*

Пушкиногорский районный суд заочно арестовал блогера Яна Матвеева* (включен в реестр иностранных агентов) за несоблюдение установленных законом требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пушкиногорский районный суд рассмотрел ходатайство следователя ОВД Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании в отношении блогера Яна Матвеева* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания на территории РФ, либо с момента пересечения им государственной границы РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ.

В отношении Яна Матвеева* возбуждено уголовное дело в связи с тем, что, будучи два раза в течение одного года привлеченным к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, находясь в неустановленном месте, он распространил на территории РФ в администрируемом им Telegram-канале информационные материалы без указания в них на то, что эти материалы (информация) были произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

В установленном законом порядке обвиняемый не задерживался.

Установлено, что Ян Матвеев* скрылся от органов предварительного следствия, объявлен в розыск. Его местонахождение неизвестно, по месту регистрации он не проживает, постоянное место жительства на территории РФ не имеет.

Принимая во внимание, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжать избегать уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление, имеется риск, что он будет скрываться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжит заниматься преступной деятельностью и совершит новые преступления, суд удовлетворил ходатайство, избрав Яну Матвееву* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Срок содержания под стражей постановлено исчислять с момента фактического задержания обвиняемого на территории РФ, либо с момента пересечения им государственной границы РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ.

*Включен в реестр иностранных агентов по версии Минюста РФ