Мужчина в Пскове не смог обжаловать ограничение свободы за использование подделки

Псковский городской суд назначил мужчине четыре месяца ограничения свободы за использование поддельного официального документа. Приговор обжалован, но апелляционный суд оставил его без изменений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Гражданин, проживающий в России, попытался зарегистрироваться по месту пребывания, но предъявил поддельное свидетельство, купленное за деньги у неизвестного. Это свидетельство давало ему право на временное пребывание в стране и освобождало от необходимости предоставлять документы.
Псковский городской суд признал гражданина виновным в использовании заведомо поддельного документа и назначил ему четыре месяца ограничения свободы. В этот период на него наложены следующие ограничения: запрет на выезд за пределы Пскова и Псковского района; запрет на изменение места жительства без согласия надзорного органа; обязанность ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда приговор Псковского городского суда Псковской области оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.