Происшествия

Подросток предстанет перед судом в Псковском районе за попытку сбыта наркотиков

В совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), обвиняется 17–летний житель Пыталово. Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УКОН УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, желая заработать денежные средства путем незаконного сбыта наркотических средств, получил в переписке с неустановленным лицом сведения о местонахождении свертка с партией наркотического средства. После этого он попросил своего знакомого, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, забрать данный сверток и передать ему для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам, однако того задержали правоохранительные органы, и наркотическое средство изъяли в ходе осмотра места происшествия.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.