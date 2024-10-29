Происшествия

За сутки пять человек в Псковской области задержали за кражи из магазинов

30 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при выездах по сигналу «тревога» задержали граждан, подозреваемых в кражах из магазинов в Пскове, Великих Луках и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове около 10.00 в магазине на улице Труда росгвардейцы задержали 38-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки. В ходе разбирательства выяснилось, что 26 октября он также похитил алкоголь из этого магазина.

А около 18.00 в магазине на Рижском проспекте сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, которые похитили продукты.

В Великих Луках около 17.00 росгвардейцы задержали 37-летнего великолучанина, совершившего хищение спиртных напитков из магазина на Октябрьском проспекте.

Около 19.00 в Острове сотрудники вневедомственной охраны задержали 29-летнего гражданина, который похитил из торгового зала магазина на улице Калинина кофе стоимостью 876 рублей.

По фактам краж проводится проверка. Подозреваемые будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.