Происшествия

Псковича будут судить за сексуальное преступление в отношении 7-летней падчерицы

В Псковском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого по статье 132 УК РФ, которая касается совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в период с января по июнь 2023 года мужчина, находясь по месту жительства, совершил преступление в отношении 7-летней девочки, находившейся под опекой его супруги.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.