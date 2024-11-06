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Матери троих несовершеннолетних детей в Пскове грозит тюрьма за кражу золотого кольца

06.11.2024 16:51|ПсковКомментариев: 0

Мать троих несовершеннолетних детей в Пскове предстанет перед судом за кражу золотого кольца своей подруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

33-летняя жительница областного центра, находясь в гостях у своей подруги, увидела лежащее на полке мебельной стенки золотое кольцо 585 пробы весом 12 грамм стоимостью около 77 тысяч рублей, которое ей очень понравилось. 

Воспользовавшись тем, что потерпевшая занимается домашними делами и не наблюдает за ее действиями, псковичка взяла золотое кольцо и вскоре покинула квартиру.

Теперь злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. 

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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