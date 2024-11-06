Происшествия

Стоматолог в Великих Луках выплатит пациенту 300 тысяч рублей за некачественное лечение

Великолукский городской суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в 300 000 рублей за некачественную стоматологическую помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец подал иск против частнопрактикующего стоматолога, утверждая, что в январе 2023 года ему был причинен вред здоровью в результате ненадлежащего лечения. В иске он требовал взыскать 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальные затраты на последующее лечение.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза. Экспертиза установила, что при оказании стоматологической помощи не были соблюдены необходимые меры для установления правильного диагноза, а процесс лечения не соответствовал стандартам. Это привело к ухудшению состояния здоровья истца, его госпитализации и необходимости проведения шести операций в различных медицинских учреждениях.

С учетом выводов судебной медицинской экспертизы и оценки иных доказательств по делу, суд признал наличие дефектов при оказании ответчиком стоматологической медицинской помощи и частично удовлетворил иск, взыскав с последнего компенсацию морального вреда, убытки и штраф по Закону о защите прав потребителей.