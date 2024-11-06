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Дом подожгли в псковском садоводстве «Юбилейное»

11.11.2024 10:47|ПсковКомментариев: 0

Садовый дом горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Юбилейное» в Псковском районе 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в доме. Предположительной причиной пожара стал поджог. Привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.

А 9 ноября в МЧС поступило сообщение о возгорании в дачном доме на улице Калинина в Невеле. Сгорела кровля, также огнем поврежден коридор. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети в коридоре. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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