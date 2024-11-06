Происшествия

Тело рыбака нашли на берегу озера в Порховском округе

Тело утонувшего рыбака нашли на берегу озера Лучно в Порховском муниципальном округе 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«В течение минувшей недели водолазы областной службы спасения привлекались для проведения поисковых работ в Порховском муниципальном округе. По сообщению, 51-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. В субботу тело мужчины было обнаружено на берегу озера Лучно», - рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили, что, выходя на водоем, необходимо сообщить близким будущее местоположение и взять с собой средства связи. Также стоит отложить водную прогулку в темное время суток или при плохой видимости.