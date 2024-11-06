Происшествия

Псковича осудили на три года за покушение на незаконный сбыт мефедрона

Суд приговорил участника организованной группы к 3 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Мужчина вступил в организованную группу по переписке в сети Интернет. Его привлек обещанный высокий незаконный заработок. Он должен был распространять наркотики через закладки на территории Пскова», – рассказали в прокуратуре.

Молодого человека, местного жителя, задержали с наркотиками на железнодорожном переезде станции Псков-Товарный сотрудники транспортной полиции. Из незаконного оборота изъяли наркотическое средство мефедрон в размере 31,4 грамма.

️Отбывать наказание виновный отправится в колонию строгого режима. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.