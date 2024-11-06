Происшествия

Брат и сестра в Пскове ответили в суде за похищение подростка

Жителей города Пскова осудили за похищение подростка и вымогательство у него денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в июне 2023 года подсудимые заметили возле своего дома на улице Западной в Пскове подростка, после чего мужчина подошел к мальчику и, схватив за руку, привел в квартиру, где находилась сестра злоумышленника.

Находясь в квартире, под угрозой распространения сведений о том, что несовершеннолетний является «закладчиком» и потребителем «вейпа», злоумышленники начали вымогать у подростка деньги. Потерпевший передал подсудимым 5 тысяч рублей.

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней и 31-летнего жителей Пскова за похищение человека и вымогательство.

Мужчине назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а его сестре – 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.