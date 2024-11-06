Происшествия

Подрядчик возместит ущерб за падение крана на забор детсада в Великих Луках

Во время падения строительного крана рядом с детским садом в Великих Луках никто не пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

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«На строительной площадке рядом с детским садом №26 на улице Первомайской, 23а упал строительный кран, вследствие чего был повреждён пролет металлического ограждения учреждения. В ходе инцидента никто не пострадал. На место происшествия был вызван наряд полиции. Подрядной организации, ведущей строительство, направлена претензия о возмещении ущерба учреждению», – сообщили в администрации.

О данном инциденте сообщили в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.