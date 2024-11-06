Происшествия

Псковские таможенники задержали итальянца при попытке ввезти в РФ 170 г гашиша

Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который попытался ввезти в Россию 170 граммов гашиша в сумке своего мотоцикла. На черном рынке стоимость наркотика может достигать полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

Мужчина въезжал из Латвии через пункт пропуска Убылинка. При осмотре транспортного средства и багажа иностранца сотрудники обнаружили в ящике для инструментов бокс с орехами и сухофруктами, а внутри него – два брикета с пластичным веществом зелено-коричневого цвета.

Экспресс-тест показал наличие наркотического вещества, а последующая экспертиза подтвердила, что в свертках находится спрессованный гашиш.

Мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мероприятие проведено совместно с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области.