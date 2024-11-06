Происшествия

Самостоятельный ремонт батареи стал причиной залива квартиры и иска в суд в Великих Луках

В Великих Луках суд рассмотрел дело о затоплении квартиры из-за неаккуратного ремонта системы отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Истец утверждает, что самовольные изменения, выполненные ответчиком, привели к аварии, в результате которой пострадали мебель, полы и техника. Ответчик проигнорировал досудебную претензию.

На заседании установили, что затопление произошло из-за действий ответчика, который ненадлежащим образом вмешался в систему отопления.

Суд обязал ответчика выплатить истцу более 500 000 рублей на возмещение ущерба, кроме тех вещей, повреждение которых не было подтверждено.