Происшествия

Великолукская полиция разыскивает человека в балаклаве

В связи с подозрением в причастности к совершению преступления полиция города Великие Луки просит откликнуться граждан, располагающих информацией о человеке в балаклаве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото и видео: ОМВД России по городу Великие Луки

Горожан, которые располагают информацией о мужчине, просят обратиться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, 14. Также можно позвонить по телефонам: 02, 5-27-94 ( дежурная часть) или 8 911 691 98 98.

Анонимность гарантирована.