Происшествия

Пскович случайно проглотил около 2 грамм наркотиков и попал под суд

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Пскова, который случайно проглотил около 2 грамм ранее приобретенного наркотического средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Установлено, что пскович 19 июня, находясь по месту своего жительства, в интернет-магазине в мессенджере Telegram купил наркотическое средство «соль» массой 1,99 грамма.

В этот же день пскович забрал из тайника наркотик, поместив его в рот. Мужчина случайно проглотил «закладку», в связи с чем ему была вызвана скорая медицинская помощь.

В этот же день псковичу в Псковской областной клинической больнице проведена экстренная эзофагогастродуоденоскопия, в ходе которой врач учреждения обнаружил и изъял из желудка наркотическое средство.

В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года

Приговор вступил в законную силу.