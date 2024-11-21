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«Курьер», забиравший деньги у пенсионеров на похороны, приговорен к девяти годам тюрьмы в Пскове

30-летний мужчина обманом забирал деньги у пенсионеров, отложенные на похороны, за что был осужден на 9 лет лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В июне 2023 года осужденный «устроился на работу» по предложению неустановленного лица в приложении Telegram. Приняв на себя обязанности курьера, мужчина отправлялся в обозначенные ему адреса, где забирал у обманутых пенсионеров так называемые «похоронные» деньги, которые переводил на счет, обозначенный куратором.

В результате преступных действий осужденного 7 потерпевшим причинен значительный и крупный ущербы.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.