Происшествия

Пскович закупился на 10 тысяч с банковской карты пассажира автобуса и попал под суд

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу банковской карты в автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что обвиняемый, находясь в автобусе, увидел на пассажирском сиденье банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, и решил забрать ее себе с целью совершения покупок. Выйдя из автобуса на следующей остановке, обвиняемый отправился на шопинг, потратив 10 000 рублей с карты потерпевшего.

Подозреваемого нашли по видеокамерам, которые установлены в автобусе, а также в магазине, где совершал покупки. Вину он признал в полном объеме, пообещав возместить причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.