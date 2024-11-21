Происшествия

Мурманчанин нашел данные псковича в интернете и оформил на него микрозайм

Жителя Мурманской области будут судить в Пскове за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В сентябре 2023 года в отдел полиции города Пскова с заявлением обратилась микрофинансовая организация в связи с тем, что заемщик не исполняет обязательства, то есть совершил мошенничество.

По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ, в ходе расследования которого установлено, что в декабре 2022 года житель Мурманской области в сети «Интернет» приискал персональные данные жителя города Пскова. Используя их, оформил от имени пострадавшего микрозайм на общую сумму 10 000 рублей.

Оперативным путем сотрудникам полиции удалось установить причастность личность злоумышленника, им оказался безработный молодой человек, житель Мурманской области. Теперь он предстанет перед судом, ему грозит до 2 лет лишения свободы.