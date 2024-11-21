Происшествия

Нетрезвый водитель вновь попался полицейским в Великих Луках

Прокуратура Великих Лук возобновила дело против водителя, который во второй раз сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Прокуратура города Великие Луки изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который ранее был осужден за нарушение правил дорожного движения. В ноябре 2022 года он получил 3 года лишения свободы и 2,5 года запрета на управление транспортными средствами.

Однако 17 сентября 2024 года мужчина вновь был остановлен за рулем автомобиля ВАЗ 21100. В связи с этим прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела и направила материалы для его возбуждения по новой статье.