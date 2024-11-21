Происшествия

Ревнивец предстанет перед судом за удар мужчины молотком для мяса в Великих Луках

В Великих Луках местный житель предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью с использованием молотка для мяса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительный акт в отношении мужчины, который в октябре 2023 года, ревнуя свою возлюбленную, нанес удар молотком для отбивания мяса другому мужчине, приютившему его партнершу. В результате потерпевший получил травмы, которые потребовали медицинской помощи.

Обвиняемому грозит наказание по статье 115 УК РФ, включая лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.