Происшествия

Псковичка похитила два шампуня из-за финансовых трудностей и ответит в суде

Псковичка предстанет перед судом за кражу из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В июле обвиняемая пришла в магазин за продуктами. Находясь рядом со стеллажом с бытовой химией, она решила похитить две упаковки шампуня и дезодорант, так как испытывала финансовые трудности и не могла оплатить взятый с полки товар самостоятельно.

Осмотревшись по сторонам, обвиняемая поняла, что за ней никто не наблюдает, и сложила краденное в пакет, который принесла с собой. После чего покинула помещение магазина. Аналогичным образом она совершила еще одну такую кражу.

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб на сумму 7 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.