Происшествия

Жилой дом горел в Палкинском районе из-за неисправности печи

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в деревне Локно Палкинского района 23 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы отопительной печи. Пожарными спасены три хозяйственные постройки. Привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Вечером того же дня в деревне Карцево Великолукского района произошел пожар в бане. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание стены. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Баню удалось спасти. К ликвидации привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.

Позднее в Кунье на улице Дзержинского произошло возгорание в гараже. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти две хозяйственные постройки и жилой дом. Привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники.

Ночью в СНТ «Пристань-2» Псковского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошло возгорание садового дома. Удалось спасти две хозяйственные постройки и жилой дом. Привлекались 10 специалистов и 3 единицы техники.

Позднее в деревне Костино Печорского муниципального округа ликвидировали возгорание в жилом доме. Возможной причиной стал аварийный режим работы отопительной печи. Жилой дом удалось спасти. Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.