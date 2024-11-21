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Оформленный мошенником кредит на псковскую пенсионерку требуют признать недействительным

25.11.2024 17:23|ПсковКомментариев: 0

Кредитный договор, оформленный мошенником на псковичку, требуют признать недействительным через суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в декабре 2023 года неустановленное лицо от имени потерпевшей с использованием сети Интернет получило доступ к ее личному кабинету, после чего оформило на потерпевшую кредит в размере 299 200 рублей и осуществило перевод указанных денежных средств на свой банковский счет, тем самым совершив хищение денежных средств. 

По изложенным обстоятельствам следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

В связи с тем, что потерпевшая в силу престарелого возраста, затруднительного материального положения, являясь пенсионером, не может самостоятельно защищать свои права, прокуратура города в соответствии со статьей 45 ГПК РФ направила в Псковский городской суд исковое заявление о признании недействительным кредитного договора, оформленного от имени женщины неустановленным лицом.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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