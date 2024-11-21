Происшествия

Избившая полицейского ногами псковичка предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы деревни Тямша Псковского района, избившей ногами полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 11 сентября сотрудник ОМВД России по Псковскому району проводил проверку причастности обвиняемой к совершению кражи сумки на территории Псковского района и предложил женщине проследовать с ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, на что последняя нанесла сотруднику полиции множественные удары ногами по телу и конечностям.

Вину в совершении указанного преступления женщина признала в полном объеме. Следователи собрали достаточный объем доказательств виновности женщины, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.