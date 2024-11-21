Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу телефона из приемного покоя

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в тайном хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В ходе следствия было установлено, что в августе 2024 года псковичка, находясь на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города Пскова, обнаружила в приёмном покое мобильный телефон, оставленный другим больным, и тайно его похитила. Впоследствии женщина распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.