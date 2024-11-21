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«Продавец церковных свечей» в Пскове отнял кошелек пенсионерки в подъезде ее дома

Прокуратурой города Пскова признано законным возбуждение уголовного дела по факту открытого хищения у пенсионерки кошелька. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

20 ноября жительница областного центра, женщина 1937 года рождения, прогуливалась около своего дома по улице Советской. В это время к ней подошел мужчина и предложил приобрести у него церковные свечи, на что она ответила отказом и направилась домой. Но злоумышленник был настойчив, он зашел в подъезд дома следом за 87-летней бабушкой и вырвал из ее рук пакет, откуда упал кошелек с находящимися в нем 4 000 рублей. Подняв его с пола, преступник скрылся.

В данному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, а также лица, причастного к его совершению.