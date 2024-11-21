Происшествия

Авиационные бомбы обнаружили вблизи поселка Идрица

Авиационные бомбы обнаружили в Себежском районе 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Вблизи поселка Идрица было идентифицировано 5 авиационных бомб SC 250, одна авиационная бомба ФАБ 50 найдена в Идрице.

Ранее сообщалось, что в Идрице в этот день также нашли противотанковую мину.

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Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).