Происшествия

Гражданка Молдовы пыталась тайно пронести через границу в Псковской области почти 6,5 тысяч евро

Гражданка Молдовы пыталась скрыть под одеждой от таможенного контроля 6400 евро, следуя в Россию пешком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

А сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки при таможенном контроле въезжающего в Россию грузового автомобиля под управлением гражданина Узбекистана обнаружили 1600 долларов США в кабине тягача. Доступ к валюте, спрятанной в автоматической коробке передач, был возможен только через технологическое отверстие.

Наталья Князева отметила, что за неделю сотрудники Псковской таможни пресекли перемещение сокрытого от таможенного контроля товара в пяти тайниках.

У пассажирки рейсового автобуса сотрудники таможенного поста МАПП Шумилкино обнаружили 42 пачки табака. Для этого женщина специально изготовила нательную переноску с карманами.

Также пачки сигарет обнаружили в технологической полости железнодорожного вагона сотрудники таможенного поста ЖДПП Скангали, а сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки – в технологической нише кабины грузового автомобиля.

«Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Не имеет значения ни размер тайника, ни количество товара. В любом случае попытка сокрытия товара от должностных лиц таможенного органа является основанием привлечения к ответственности», – отметил первый заместитель начальника таможни Денис Партоменко.