Происшествия

Школьника в Пскове подозревают в краже денег с банковской карты

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело отношении 15-летнего подростка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, днем 26 октября подросток обнаружил на одной из улиц города Пскова утерянную банковскую карту, после чего совершил ряд покупок за счет средств, имеющихся на найденной им банковской карте, похитив таким образом с банковского счета потерпевшей более 5 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция данной статьи альтернативная и предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовная ответственность по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 14 лет.