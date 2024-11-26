Происшествия

Пскович сломал два ребра своей сожительнице ударами ног

Уголовное дело в отношении мужчины, который бил свою сожительницу ногами направили в прокуратуру города Пскова. Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ночное время в августе 2024 года между обвиняемым и его сожительницей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Обвиняемый так сильно разозлился на свою «супругу» и, сидя на диване, ударил обеими стопами ног в область живота, стоящую напротив него потерпевшую. От данного удара женщина упала на подлокотник кресла и сломала себе два ребра.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. За указанное преступление мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.