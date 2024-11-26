Происшествия

Пскович перевёл мошеннику почти два миллиона рублей

Неустановленное лицо путём обмана и манипуляций получило от жителя города Пскова 1 778 000 рублей. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере признала законным прокуратура города Пскова. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Пскович перевел денежные средства на счета неустановленного лица, который действовал под предлогом осуществления инвестиционной деятельности и обещал мужчине получение прибыли. Доверившись мужчина перевёл денежные средства на сумму 1 778 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). В случае совершения данного преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.