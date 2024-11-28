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Псковский военный отправился на год в дисциплинарную часть за избиение сослуживца

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (часть 3 статьи 335 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

Установлено, что подсудимый около 7:00 12 августа в спальном расположении №8 казармы войсковой части, дислоцированной в городе Пскове, нанес сослуживцу удар кулаком в лицо в присутствии других военнослужащих.

Действия подсудимого были вызваны недовольством тем, что ранее, на вечернем построении, потерпевший сделал ему замечание и отозвался в его адрес оскорбительно. Виновный в ответ ударил сослуживца, был причинен тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 335 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

В соответствии со статьей 55 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок.

Приговор в законную силу пока не вступил.