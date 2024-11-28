Происшествия

Житель Палкино получил почти 3 года принудительных работ за кражу забора

55-летнего жителя Палкинского района привлекли к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в хранилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Фото: Архив ПЛН

В июле обвиняемый узнал, что его знакомый приобрел металлические столбы и сетку-рабицу, чтобы установить новый забор. Решив похитить указанное имущество, злоумышленник ночью приехал к дому потерпевшего и взломал сарай, откуда вынес имущество на сумму свыше 25 000 рублей. Похищенное мужчина сдал на скупку металла, выручив около двух тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, который не возместил причиненный преступлением ущерб и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.