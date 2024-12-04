Происшествия

Безработный мужчина повредил сарай и похитил «железных коней» у пенсионерки в Новосокольниках

Злоумышленник в Новосокольниках выбил доски в стене сарая, принадлежащего пенсионерке, и похитил двухколесные транспортные средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Новосокольники из сарая у дома по улице Воровского были похищены два велосипеда. Причиненный ущерб, по предварительным данным, составил 18 тысяч рублей. О произошедшем в полицию сообщила пожилая местная жительница.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность гражданина, подозреваемого в краже. Это – безработный житель Новосокольнического района, мужчина 1991 года рождения. Он дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе обыска обнаружен и изъят один велосипед. Как выяснилось, второго похищенного «железного коня» подозреваемый успел уже продать. Устанавливается его местонахождение. Ведется следствие.