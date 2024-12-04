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Мужчину в Пскове осудили за убийство сожительницы рулоном упаковочной пленки

Виновным в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом признали мужчину в Пскове. Виновному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

Органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

19 ноября 2023 года мужчина, находясь совместно с потерпевшей по месту их проживания в квартире на улице Труда в городе Пскове, на почве возникших между ними разногласий нанес женщине удары рулоном промышленной упаковочной пленки в область тела и грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Приговор суда назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскания компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что сообщение об обнаружении тела 38-летней женщины поступило в правоохранительные органы 20 ноября 2023 года.