Происшествия

Около двух миллионов рублей лишились псковичи после звонков от мошенников

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами ряда жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, Великолукского и Куньинского районов на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неустановленные лица. И в ходе общения с собеседниками под предлогами якобы предоставления дополнительного заработка в Сети, продления договоров на оказание услуг связи, перерасчета пенсии, а также игры в лотерею ввели граждан в заблуждение и похитили их денежные средства.

Таким образом, после общения с мошенниками доверчивые люди лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Потерпевшие, а среди них были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.