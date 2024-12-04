Происшествия

Всеволода Козловского обязали выплатить компенсацию морального вреда за клевету

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению директора ООО «АИК» Александра Терентьева к бывшему депутату областного Собрания из Великих Лук, экс-руководителю регионального исполкома ОНФ, возглавлявшему команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволоду Козловскому о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Обращаясь в суд, истец указал, что в июле 2020 года в Telegram-канале ответчик разместил публикацию, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Александра Терентьева.

Суд удовлетворил требования частично, а именно взыскал с Всеволода Козловского компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей; обязал ответчика разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в срок не более трех календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В случае неисполнения этого требования в установленный срок с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 1000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения.

Ранее суд рассмотрел несколько аналогичных исков к Всеволоду Козловскому от других заявителей.