Происшествия

С администратора канала «Баба Яга» в Великих Луках взыскали 190 тысяч рублей за клевету

190 тысяч рублей взыскали с экс-депутата Псковского областного Собрания, экс-сопредседателя и исполняющего обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года, Всеволода Козловского, по искам о защите чести и достоинства. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

21 ноября Великолукский городской суд удовлетворил еще два исковых заявления к Всеволоду Козловскому о взыскании с него компенсации морального вреда и обязании удалить несоответствующие действительности сведения в публикациях в Telegram-канале «Баба Яга».

На сегодняшний день общая сумма компенсации, взысканная с Всеволода Козловского, составляет 190 тысяч рублей.