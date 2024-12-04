Происшествия

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области

Жилой дом спасли пожарные на улице Жиботицы в поселке Кунья 5 декабря при возгорании хозяйственной постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Привлекались 4 специалиста и 1 единица техники.

А в деревне Лоси Красногородского муниципального округа в этот день пожарные ликвидировали возгорание жилого дома. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Огнеборцами спасены три хозяйственные постройки. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

В 10:19 поступило сообщение о возгорании в доме в деревне Майкино Великолукского района. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники.

В 10:56 пожарные ликвидировали горение сажи в дымоходе в здании в деревне Чурилово Усвятского округа. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли здание. Для ликвидации возгорания привлекли 5 специалистов и 2 единицы техники.

В поселке Усвяты ликвидировано возгорание в неэксплуатируемом здании. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.