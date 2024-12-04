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В Великих Луках мужчина подозревается в убийстве супруги 

06.12.2024 17:42|ПсковКомментариев: 0

Мужчину подозревают в убийстве супруги в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

6 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении частного дома тела женщины с ножевыми ранениями в области головы и туловища. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан супруг погибшей, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. 

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 декабря подозреваемый и супруга были дома. Между ними произошла ссора. В ходе возникшего конфликта мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил жену по голове и конечностям. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. 

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

Теги: #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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