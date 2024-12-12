Жилой дом горел в Гдовском районе из-за замыкания в электрическом щитке

Возгорание жилого дома из-за короткого замыкания в электрическом щитке произошло 11 декабря в Гдовском районе в деревне Ветвеник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области
В 10:48 произошло возгорание жилого дома из-за короткого замыкания в электрическом щитке. Благодаря оперативным действиям спасателей жилой дом удалось спасти. Привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники.
Утром в этот день пожар был ликвидирован в многоквартирном доме на улице Дмитрия Григорьева в Новосокольниках. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.
Вечером в деревне Селезнево Палкинского района пожарным удалось ликвидировать возгорание жилого дома. Пожар произошел, предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Привлекались 7 специалистов и 3 единицы техники.