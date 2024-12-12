Происшествия

Пскович похитил у знакомой экшн-камеру и получил условный срок

42-летнего жителя города Пскова наказали за хищение экшн-камеры в силиконовом чехле с установленной в ней картой памяти и с комплектом защитных стекол (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что мужчина в дневное время 26 июня находился у знакомой по месту ее жительства. Зайдя в спальню, увидел на столе экшн-камеру в силиконовом чехле и забрал ее.

С похищенным имуществом мужчина с места совершения преступления скрылся. Своими действиями он причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 56 035 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, возместил материальный ущерб потерпевшей, заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.