Происшествия

Продавец в Пскове ответил в суде за кражу полумиллиона рублей из кассы

23-летний житель города Пскова получил срок за хищение 521 тысячи рублей из кассы магазина (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что мужчина был трудоустроен в магазине города Пскова. В период работы он неоднократно подходил к кассе магазина, откуда брал деньги различными суммами, чтобы переместить их в сейф, при этом часть денежных средств клал в карман своей одежды, после чего распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. За период работы пскович похитил из кассы магазина 521 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.