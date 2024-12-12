Происшествия

Великолучанин получил срок за избиение сожительницы и наезд на полицейского

Великолучанину, применившему насилие в отношении представителя власти, назначено наказание в виде лишения свободы (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ночное время в дежурную часть полиции поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее избил сожитель. При проверке сообщения был установлен обидчик девушки, который продолжил ее преследование на своем автомобиле. При выяснении обстоятельств произошедшего великолучанин, находящийся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя требования представителя власти, начал движение, совершив наезд на сотрудника полиции, который попытался пресечь противоправные действия водителя. В результате наезда полицейскому причинен средней тяжести вред здоровью.

Суд учел общественную опасность преступления, личность подсудимого, а также наличие смягчающих и отягчающих обстоятельства. Мужчине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль конфискован.