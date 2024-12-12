Происшествия

Псковичка отправится на скамью подсудимых за совершение пяти преступлений

Псковичка попала под суд за совершение пяти преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ, за что была лишена прав на управление транспортным средством и на нее накладывались штрафы, также была привлечена к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, женщина регулярно совершает кражи из магазинов города Пскова.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 264.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет; санкция пункта «а» части 2 статьи 158 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы или без такого; санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание до двух лет.