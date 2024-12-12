Происшествия

Пскович угрожал сожитильнице убийством и получил условный срок

Житель Пыталовского муниципального округа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Как установил суд, 1 сентября 2024 года подсудимый, находясь в ссоре с сожительницей, напал на нее и начала душить, одновременно высказав угрозу убийством. Женщина восприняла эту угрозу реально, учитывая агрессивное поведение подсудимого.

Мировой судья судебного участка № 17 признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.